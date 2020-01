SUSA. Sicurezza stradale: ubriachi al volante, dieci denunce

Dieci automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri durante controlli in tema di sicurezza stradale svolti in alta Valle di Susa. A tutti, per lo più giovanissimi, è stata ritirata la patente. Due dei denunciati avevano avuto un incidente autonomo. Gli interventi sono stati eseguiti a Oulx, Cesana Torinese e Sestriere. Diverse anche le contravvenzioni al codice della strada, principalmente per mancanza di gomme termiche e mancato allacciamento della cintura.

Commenti