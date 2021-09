Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Evento più unico che raro! Oggi, mercoledì 15 settembre, la troupe del noto programma televisivo “Striscia la notizia“, in onda tutte le sere su Canale 5, subito dopo al telegiornale, è arrivata a Torrazza.

Il motivo della visita? Alcuni residenti hanno segnalato alla redazione della trasmissione, la presenza di un incrocio fra due strade con 4 stop, lamentando la confusione sulle precedenze. L’incrocio in questione è quello fra via Antonio Gramsci e via IV novembre, all’ingresso [...]