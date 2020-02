Starnutisce e tossisce al supermercato. Poi scappa con la spesa

Uno starnuto, due colpi di tosse e poi la fuga. Un anziano, nel pieno della psicosi da Coronavirus, ha finto di non sentirsi bene mentre si trovava al supermercato per poi fuggire con la spesa. È successo in un supermercato di Nova Milanese, comune in provincia di Monza-Brianza, nella giornata di sabato 22 febbraio.

Secondo il quotidiano online huffingtonpost.it, che a sua volta si è basato su una notizia pubblicata da PrimaMonza.it un signore di età avanzata ha finto un malore mentre si trovava in fila alle casse in attesa di pagare. A quel punto si sarebbe scatenato il panico all’interno del supermercato e l’anziano si sarebbe dato alla fuga con la spesa, approfittando della confusione.

Stando al racconto di alcuni testimoni l’uomo, simulando colpi di tosse e starnuti, avrebbe chiesto aiuto alle cassiere, fingendo di trovarsi nel bel mezzo di una crisi respiratoria. In un attimo il panico si è diffuso tra i clienti e gli addetti del supermercato.

