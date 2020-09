Senza indugio verso le medaglie nella seconda tappa del Trofeo Piemonte i ragazzi della J&G La Scuderia di Cavaglià, grandi protagonisti presso l’Equigames Horse Club di Castell’Apertole, che nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre ha ospitato la manifestazione. Sabato si son disputate le gare di Ponygames, in cui le amazzoni ed i cavalieri della J&G La Scuderia di Cavaglià, sotto la guida delle coach Sabrina Trinelli e Martina Gianotti, hanno ottenuto ottimi risultati. Nella categoria A2, quinto posto per le Scudy Spidy Nicole Barbuto su Cheyenne, Carlotta Finati su Patrick e Valeria Minanino su Luna, mentre in B1 argento al collo delle Scudi New Ginevra Gedda su Greta e Denise Marcato su Duncan e decima posizione per le Scudy Last Minute Erica Murador su Cheyenne, Simona Francesconi su Amina e Erika Madrignano su Missy. Spostando l’attenzione sulla categoria C2, terzo posto per gli Scudy Black Samuele Gedda su Cica e Giulia Marcato su Black Storm; argento invece in C3 per le Scudy Girls Giulia Gasco su Marilou e Margherita Zanoni su Achill Bay. Stesso piazzamento nella categoria Under 12 per gli Scudy Twins U12 Noemi Maccarone su Kiss In The Dark e Riccardo Maccarone su Liddesdale Blue Aoura, seguiti in terza piazza dagli Scudy Friends Kiara Peila su Daan, Alessandro Piccioni su Lexi e Violante Zanone su Captain’s Juwel.

Nella giornata di domenica spazio invece alle varie discipline di gimkana e anche in questo caso la J&G La Scuderia ha brillato, conquistando in Gimkana 2 il quinto posto nella categoria A1 con gli Scudy Flash Valeria Milanino e Lidia Turino, il bronzo in A2 con gli Scudy Indian Carlotta Finati e Alessandro Piccioni, l’ottava posizione nella categoria B1 con le Scudy Last Minute Erica Murador su Cheyenne e Simona Francesconi su Amina e l’oro in B2 per le Scudi New Ginevra Gedda, Denise Marcato e Christine Mancini, rispettivamente in groppa a Greta, Duncan e Ardfinnan Boy. In Gimkana Jump 40 argento in A2 per gli Scudy Twins Noemi Maccarone e Riccardo Maccarone, quinto posto per gli Scudy Friends Kiara Peila e Violante Zanone, settima posizione per gli Scudy Indian Carlotta Finati e Alessandro Piccioni e bronzo in categoria B2 per le Scudi New Ginevra Gedda e Denise Marcato.

Gli atleti de la J&G La Scuderia si preparano ora per la finale del Trofeo Piemonte valevole anche per i Regionali che si terrà sabato 17 e domenica 18 ottobre proprio presso la J&G La Scuderia di Cavaglià e sono pronti a stupire tutti con le loro prodezze.

