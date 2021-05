Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Salgono a tredici le vittime della tragedia della funivia del Mottarone. E’ stato estratto dalle lamiere un altro corpo senza vita. Lo riferiscono i soccorritori. “Il bilancio definitivo del tragico incidente è di 13 vittime e due feriti gravi elitrasportati a Torino”, scrive il Soccorso Alpino su Twitter.

Il secondo bambino ferito nella caduta, di 9 anni, è stato rianimato, all’ospedale Regina Margherita di Torino, ed è ora sottoposto a Tac. Lo si apprende da fonti sanitarie. Uno dei bambini feriti a Stresa è intubato ed è stato sottoposto a un massaggio cardiaco di 6 minuti al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino. L’altro bambino è in prognosi riservata in Rianimazione.

La notizia fa il giro del mondo. I britannici Guardian e Bbc gli dedicano l’apertura dei siti

La notizia della tragedia della funivia precipitata in Piemonte è stata rilanciata in tutto il mondo. Il sito del britannico GUARDIAN gli dedica l’apertura, “Incidente in una funivia in Italia, almeno nove morti” è il titolo, mentre nell’articolo si spiega che “a terra si vede il relitto di una funivia, dopo che è crollato vicino alla sommità della linea Stresa-Mottarone nella regione Piemonte”. Apertura anche per la BBC: “Una funivia crolla vicino al Lago Maggiore”. L’emittente pubblica cita un portavoce del soccorso alpino italiano che parla di “incidente molto serio”. C’è spazio per l’incidente anche sui media americani. Il WASHINGTON POST scrive che “una funivia in cima ad una montagna è precipitata nel nord Italia, uccidendo almeno nove persone e mandando due bambini in ospedale”. E si aggiunge che la linea del cavo era “stata rinnovata nel 2016 e riaperta solo di recente, a causa del coronavirus”. Anche la CNN dedica una “breaking news” all’incidente. Dalla Spagna EL PAIS ricostruisce che “il cavo che sosteneva la funivia si è spezzato a 300 metri dall’arrivo, nella parte più alta del percorso”. E titola sulle vittime e i “due bambini in condizioni critiche”. Il quotidiano francese LE MONDE rileva che “le riprese dei vigili del fuoco mostrano i detriti della funivia in una zona boscosa, a cui è difficile accedere a causa della sua ripida pendenza”. Dalla Germania la FAZ, riportando la notizia, ricorda che “il bel tempo ha attirato molti turisti oggi” nella zona. Del disastro si occupa anche AL ARABIYA.

Il dolore sui social, ‘funivia come il Ponte Morandi’ . Non si può morire così nel 2021!

E’ un fiume di dolore il commento sui social sulla tragedia avvenuta a Stresa. Ma c’è anche la rabbia perché la funivia precipitata ricorda tristemente un altro pesante lutto per l’Italia: il cedimento del Ponte Morandi. Tra i sentimenti emerge poi lo sgomento perché la gita su quella funivia panoramica, con una vista senza eguali sul lago Maggiore e sul lago D’Orta, rappresentava il ritorno alla normalità, alla spensieratezza, dopo tanti mesi di chiusure e sofferenze a causa della pandemia. “Assurdo che succedano queste cose. La ristrutturazione fatta nel 2016? Mah. Quante persone ancora devono morire per le cose fatte con i piedi? È una fotocopia della tragedia del Morandi”, dice Ila su twitter. In tanti chiedono di pregare, soprattutto per quei due bambini che si sono salvati ma sono in gravissime condizioni all’ospedale di Torino. “Probabilmente l’unico motivo per cui i due bambini sono ancora vivi è che i genitori li hanno tenuti stretti facendogli da scudo” si legge in un altro tweet. “Non si può morire così nel 2021 in un giorno di vacanza” è tra i commenti più ricorrenti. Chiara invece sottolinea: “Ti chiedono la revisione auto, ti chiedono di revisionare annualmente la caldaia, ti tassano anche l’aria che respiri… e poi crollano ponti, cedono funivie, deragliano treni…”. “La cosa più triste sarà che tra dieci anni dopo indagini infinite nessuno sarà colpevole perché, si sa, comincerà uno scaricabarile”. Per Vito “l’Italia è proprio una nazione senza futuro Si parla tanto di Recovery e poi crollano ponti, autostrade, funivie, franano paesi alluvionati a discapito della gente che perde la vita. Povera patria”. Francesco invece pensa a quel sogno di tornare a ‘vivere’ dopo il Covid, infranto con quella cabina accartocciata: “Non doveva iniziare così il ritorno verso la normalità”. Diversi coloro che accostano la notizia della tragedia a quella più scanzonata con la quale l’Italia era andata a dormire ieri notte: la vittoria dei Maneskin all’Eurovision. “La vittoria dei #maneskin sembrava un segno, per quell’Italia che finalmente pian piano si sta riprendendo e vuole tornare a vivere e cantare. Ora questa brutta notizia, cede #funivia del Mottarone. Un abbraccio a tutte le famiglie coinvolte”. E sempre un collegamento con la musica nel post di Paolo che cita le parole di ‘Povera patria’ di Franco Battiato, scomparso proprio qualche giorno fa: “Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos’è il pudore, ma non vi danno un po’ di dispiacere quei corpi in terra senza più calore…”. Sono diverse infine le persone a postare sui social un manifesto d’epoca che pubblicizzava la ferrovia Elettrica Stresa-Mottarone. “Fino al 1963 – riferisce una guida turistica del lago d’Orta – da Stresa si saliva con un trenino sicuro ed ecologico perché elettrico poi interessi privati…lo eliminarono sostituendo il servizio di salita con la funivia”.

La storia della funivia. Costruita 50 anni fa. Tra panorami più belli mondo secondo Nyt

Una funivia costruita 50 anni fa per offrire la vista di uno dei panorami più belli del mondo. Quella del Mottarone era stata inaugurata cinquant’anni fa, nel 1970, e andò a sostituire il trenino a cremagliera che aveva fermato le sue corse sette anni prima. Agli inizi del ‘900, si saliva invece sul Mottarone o a piedi o a dorso di mulo. Il monte, alto 1492 metri, è considerato uno dei “balconi” più belli d’Italia e forse del mondo. Nel 1954 anche il New York Times premiò quella vista dall’alto inserendo la visione delle Isole e del Lago dal Mottarone tra i dieci panorami più affascinanti del pianeta. Dalle postazioni panoramiche presenti in vetta, si possono infatti ammirare le Alpi svizzere e italiane, le Isole Borromee, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, molti dei laghi prealpini (il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, innanzitutto, ma anche il Lago di Mergozzo, quello di Monate, il Lago di Comabbio e il Lago di Varese) e anche una porzione della pianura padana. Fino al 1911 arrivare in cima al Mottarone non era semplice: il monte era accessibile da Stresa – raccontano le guide turistiche – soltanto a piedi, utilizzando le vecchie mulattiere degli alpigiani. Per facilitarne l’accesso e incrementarne sempre più il turismo, nel 1911 venne inaugurata la ferrovia a cremagliera e trazione elettrica: un trenino collegava Stresa alla vetta del Mottarone lungo 6 fermate impiegandoci circa poco più di un’ora. Poi nel 1963 il trenino cessò il suo servizio sostituito con un servizio di bus (della Società Autoservizi Nerini di Verbania Intra), che faceva il percorso solo due volte al giorno, fino ad arrivare al 1970, anno in cui venne invece inaugurata la Funivia Stresa-Mottarone che collegava il lago alla vetta in soli 20 minuti. I lavori, cominciati nel 1967, si conclusero appunto in tre anni. La rinuncia al trenino fu ispirata dalla legge 2 agosto 1952 che prevedeva infatti la trasformazione delle vecchie tramvie in autolinee o funivie. Era in gran parte un gioiello ‘made in Italy’ quella funivia: le opere murarie vennero infatti eseguite dall’Impresa Poscio di Villadossola, su progettazione dell’architetto Mario Cracchi di Baveno. La meccanica portava invece la firma dalla società Piemonte Funivie di Torino (fondata nel 1955), le parti elettriche dalla Marelli. La realizzazione delle funi fu invece affidata alla tedesca W.D.I., la Westfälische Drahtindustrie GmbH di Hamm.

Associazione impianti, ‘non risparmiamo su sicurezza’

“Faccio molta fatica a pensare che l’incidente della funivia del Mottarone sia dovuto a mancanza di manutenzione, non vado da anni in quell’impianto ma non siamo operatori superficiali: nel nostro settore il tema della sicurezza è primario e non conosco casi in cui le manutenzioni vengono trascurate, siamo consapevoli che trasportiamo delle persone appese a un filo”. Così Valeria Ghezzi, la presidente di Anef, l’associazione aderente a Confindustria che raggruppa circa 250 esercenti di impianti di trasporto a fune, pubblici e privati, ragiona sulle cause del drammatico incidente avvenuto oggi, in Piemonte, dove 13 persone sono morte precipitando nella cabina della funivia del Mottarone e due bambini lottano per la vita in difficili condizioni. “I controlli sono di competenza del ministero delle Infrastrutture e so che quella funivia – spiega Ghezzi – aveva fatto la revisione generale nel 2016, quindi da poco tempo calcolando che a seconda dell’anzianità dell’impianto la revisione generale viene fatta ogni 15 anni, o ogni 20 o 30 anni. In questo caso sono passati cinque anni scarsi e sarebbe pazzesco se questo disastro fosse avvenuto a causa di materiale usurato”. Per Anef bisogna ora aspettare “quello che accerteranno gli inquirenti, nel rispetto del loro lavoro e della vita persa oggi dalle vittime di questo incidente, con il pensiero rivolto ai bambini che sono in ospedale”. “Posso dire che tutto il nostro piano della sicurezza è fatto in base ai manuali di sicurezza dei costruttori degli impianti e dalle regole dello Stato: ora occorre capire se si è trattato di un errore umano o di altro, bisogna tornare con la memoria alla tragedia del Cermis per trovare l’ultimo incidente grave accaduto a una funivia del servizio pubblico. I controlli di manutenzione in questo settore sono assolutamente adeguati”, conclude Ghezzi che ricorda che proprio oggi hanno riaperto molti impianti di funivia, quella del Mottarone “aveva riaperto il 24 aprile”.

English version

The victims of the tragedy of the Mottarone cable car rise to thirteen. Another lifeless body was extracted from the sheets. Rescuers report it. “The final toll of the tragic accident is 13 victims and two seriously injured helicopter transported to Turin”, writes the Alpine Rescue on Twitter.

The second child injured in the fall, aged 9, was resuscitated at the Regina Margherita hospital in Turin, and is now undergoing CAT scan. It is learned from health sources. One of the injured children in Stresa was intubated and underwent a 6-minute heart massage in the emergency room of the Regina Margherita hospital in Turin. The other child is on a reserved prognosis in intensive care.

Pain on social media, ‘cable car like Ponte Morandi’. You can’t die like this in 2021!

The comment on social media on the tragedy that took place in Stresa is a river of pain. But there is also anger because the crashed cable car sadly recalls another heavy mourning for Italy: the collapse of the Morandi Bridge. Among the feelings then the dismay emerges because the trip on that panoramic cableway, with an unparalleled view of Lake Maggiore and Lake Orta, represented the return to normality, to carefree, after so many months of closures and suffering due to the pandemic. . “Absurd that these things happen. The restructuring done in 2016? Well. How many people still have to die for things done with their feet? It is a photocopy of the tragedy of Morandi”, says Ila on twitter. Many ask to pray, especially for those two children who were saved but are in very serious condition at the hospital in Turin. “Probably the only reason the two children are still alive is that their parents held them tight as a shield,” reads another tweet. “You can’t die like this in 2021 on a holiday” is one of the most recurring comments. Chiara instead underlines: “They ask you for a car overhaul, they ask you to overhaul the boiler annually, they also tax the air you breathe … and then bridges collapse, cable cars fail, trains derail …”. “The saddest thing will be that ten years after endless investigations no one will be guilty because, you know, a blame will start.” For Vito “Italy is really a nation without a future. There is a lot of talk about Recovery and then bridges, highways, cable cars collapse, flooded countries collapse to the detriment of people who lose their lives. Poor homeland”. Francesco instead thinks of that dream of returning to ‘live’ after Covid, shattered with that crumpled cabin: “This is how the return to normality should not have begun”. Several are those who compare the news of the tragedy to the more light-hearted one with which Italy went to sleep last night: the victory of the Maneskins at Eurovision. “The victory of the #maneskin seemed a sign, for that Italy that is finally recovering slowly and wants to go back to living and singing. Now this bad news yields the #funivia del Mottarone. A hug to all the families involved”. And always a connection with the music in Paolo’s post that quotes the words of ‘Povera patria’ by Franco Battiato, who passed away just a few days ago: “Poor country, crushed by the abuses of power, of infamous people who do not know what modesty, but they do not give you a little ‘to displease those bodies on the ground without more heat … “. Finally, several people post a vintage poster on social media advertising the Stresa-Mottarone Electric Railway. “Until 1963 – reports a tourist guide of Lake Orta – from Stresa you went up with a safe and ecological train because it was electric then private interests … they eliminated it by replacing the ascent service with the cable car”.

The history of the cable car. Built 50 years ago. Among the most beautiful landscapes in the world according to Nyt

A cable car built 50 years ago to offer the view of one of the most beautiful views in the world. That of the Mottarone had been inaugurated fifty years ago, in 1970, and replaced the cogwheel train that had stopped its races seven years earlier. At the beginning of the twentieth century, on the other hand, one climbed the Mottarone either on foot or by mule. The mountain, 1492 meters high, is considered one of the most beautiful “balconies” in Italy and perhaps in the world. In 1954 the New York Times also rewarded that view from above by inserting the view of the Islands and the Lake from Mottarone among the ten most fascinating views on the planet. From the panoramic positions at the summit, you can in fact admire the Swiss and Italian Alps, the Borromean Islands, the Hermitage of Santa Caterina del Sasso, many of the pre-alpine lakes (Lake Maggiore and Lake Orta, first of all, but also the Lake of Mergozzo, that of Monate, Lake of Comabbio and Lake of Varese) and also a portion of the Po Valley. Until 1911, reaching the top of Mottarone was not easy: the mountain was accessible from Stresa – tell the tourist guides – only on foot, using the old mule tracks of the mountaineers. To facilitate access and increase tourism more and more, the rack railway and electric traction was inaugurated in 1911: a train connected Stresa to the summit of Mottarone along 6 stops, taking about just over an hour. Then in 1963 the train ceased its service replaced with a bus service (of the Società Autoservizi Nerini di Verbania Intra), which made the route only twice a day, until 1970, when the Stresa cable car was inaugurated -Mottarone which connected the lake to the summit in just 20 minutes. The works, which began in 1967, ended in three years. The renunciation of the train was inspired by the law of 2 August 1952 which in fact provided for the transformation of the old tramways into bus lines or cable cars. That cableway was largely a ‘made in Italy’ jewel: the masonry works were in fact carried out by the Poscio di Villadossola company, designed by the architect Mario Cracchi of Baveno. The mechanics instead bore the signature of the Piedmont Funivie company of Turin (founded in 1955), the electrical parts from Marelli. The construction of the ropes was instead entrusted to the German W.D.I., Westfälische Drahtindustrie GmbH of Hamm.

Commenti