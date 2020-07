SETTIMO. Ventrella è fuori dalla giunta, Piastra le revoca le deleghe

Ventrella è fuori dalla giunta. Tanto tuonò che piovve: dopo settimane di polemiche e “spinte” per farla dimettereè fuori dalla giunta.

Oggi la sindaca Elena Piastra ha revocato le deleghe all’assessore Barbara Ventrella. La decisione arriva dopo la comunicazione formale da parte di +Europa, la lista che esprimeva l’assessore Ventrella, del venir meno della fiducia nei suoi confronti.

«Preso atto della posizione di +Europa, – spiega la sindaca Elena Piastra – anche in considerazione del fatto che in questo anno di mandato non si era creata la giusta sinergia fra Barbara Ventrella e la giunta, ho deciso di revocare le deleghe. Le ho comunicato la decisione poco fa, ringraziandola per il lavoro svolto in questo anno, e informando anche la giunta».

Per il momento, le deleghe a cultura, politiche giovanili, pari opportunità, benessere animale tornano in capo alla sindaca.

Nei prossimi giorni, di concerto con + Europa, dovrebbe essere nominata la nuova assessora.

