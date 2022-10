Un muro non sempre divide, a volte unisce.

Sabato 8 ottobre, alle ore 14.30 presso il nuovo Parco Nilde Iotti, in via della Repubblica 12 a Settimo, si è inaugurato il “Muro dei pensieri gentili” disegnato e abbellito con motivi floreali dai signori, con il sostegno degli operatori, che frequentano i Servizi del NET, Progetto Ponte, G.A.P. e Oasi gestiti dalla cooperativa Sociale Il Margine. Sul muro si sono lasciati dei postit sui quali tutti i presenti hanno voluto donare un pensiero gentile o una frase per i frequentatori del parco, piccoli e grandi. Chi [...]