La fama di calciatore di un livello tecnico superiore ha sempre preceduto il nome di Piero Raso fin dai primi calci tirati a un pallone nel cortile di casa, posso personalmente testimoniarlo.

Qualunque fosse il contesto, Piero era meglio averlo nella propria squadra che contro, non solo per le sue tante qualità calcistiche che rendevano divertente interagire con lui sul terreno di gioco, ma anche per il suo temperamento. Dotato di una spiccata personalità carismatica, trascinava i compagni di squadra con la sola presenza in campo. Un vero leader.