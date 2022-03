La pena esigua, così come è stata commentata dagli avvocati, e ora il risarcimento di 50mila dallo Stato: “Se non fosse stato per i miei figli, per i quali questo danaro è pur sempre un piccolo aiuto, non avrei neppure accettato quest’elemosina” ha commentato la vedova Gugliotta, Carmela Caruso. Il risarcimento è da dividere in quattro: moglie e tre figli.

Dopo la condanna a soli 12 anni per il rifugiato nigeriano che nel 2017 ha ucciso senza un perché l’operaio di Settimo Torinese, nei giorni scorsi è arrivato il risarcimento simbolico dallo Stato: 50mila euro. [...]