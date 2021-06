Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sarà Eugenio Finardi e non Vittorio De Scalzi il protagonista insieme con Massimo Cotto, popolare voce di Virgin Radio, del primo appuntamento alla Terrazza della Biblioteca Archimede per mercoledì 9 giugno, alle 21, nell’ambito della programmazione de “La settima luna” curata da Suoneria all’interno del calendario R-estate a Settimo (sotto l’egida della Fondazione ECM e del Comune di Settimo Torinese).

Problemi di salute obbligano il leader dei New Trolls a rimandare l’atteso incontro a data da destinarsi. Canzoni come “Extraterrestre”, “Musica ribelle”, “La radio” sono state colonna sonora di diverse generazioni. Come dire che si presenta un appuntamento densissimo di suggestioni e stimoli non solo per chi è stato testimone di quella straordinaria stagione.

L’evento si terrà all’aperto sulla Terrazza Archimede.

In caso di pioggia sarà spostato nella sala Primo Levi all’interno della Biblioteca (Ingresso 8 euro + diritto prevendita).

Commenti