Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da giorni stazionano in piazza e in via Astegiano. Sono in tanti. Sono di etnia “Rom”. Di giorno e di notte. 24 ora su 24. Dai balconi dei condomini tutt’intorno la gente li osserva silenziosa presidiando ogni centimetro quadrato del proprio alloggio (si sa mai…) chiedendosi se tutto questo sia normale. Li osserva silenziosa – e non se ne capisce la ragione – anche l’Amministrazione comunale. Non una parola sui social (dove la sindaca è [...]