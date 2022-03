SETTIMO TORINESE. Un cantiere definito “fantasma”, il progetto ambizioso per Settimo dei grattacieli in centro città che ad oggi, dopo ben nove anni, non vede la luce. Nell’area dove vi era la ex Standa continuano ad esserci solo macerie. Nessuno al momento aveva dato notizie in merito ai lavori e al progetto. Dopo l’articolo pubblicato su La Voce martedì scorso, abbiamo ricevuto una nota stampa da parte dell’azienda che dovrebbe concludere i lavori nel cantiere tra via Italia e via Giannone.

Maristella De Michele