SETTIMO. Studente positivo, scattano i tamponi per tutti i compagni

Giovedì 17 settembre, in seguito all’effettuazione di tampone, si è riscontrato un caso di positività al Covid in una classe di Settimo. Lo studente, che frequenta il Comprensivo II, sta bene ed è asintomatico e ha frequentato le lezioni solo nella giornata di lunedì. Come prevede il protocollo, appena ricevuta la notizia del tampone positivo sono state avvertite le famiglie della classe e per tutti i compagni e gli insegnanti interessati è stato predisposto l’isolamento a casa.

I contatti diretti con lo studente positivo sono stati segnalati alle autorità sanitarie, in attesa del tampone che sarà effettuato nelle prossime ore.

