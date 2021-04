SETTIMO. Santibriganti, il programma di “Battiti” prosegue su Facebook

Santibriganti Teatro prosegue il lavoro di riprogrammazione di “Battiti”, la Stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, in modo da essere pronti nel momento in cui i Teatri verranno riaperti al pubblico. Nel frattempo, a partire da sabato 3 aprile fino a sabato 17 aprile, proseguirà l’iniziativa “Aspettando i Battiti” con la pubblicazione sulla pagina Facebook del Teatro delle interviste agli artisti degli spettacoli in cartellone. Stimolati dalle domande di Maura Sesia, giornalista, critica teatrale e codirettrice artistica della stagione, gli attori, i registi e gli autori racconteranno la genesi, le curiosità e i retroscena dei loro lavori.

Si comincerà sabato 3 aprile con “I Vivi”, di Progetto URT, che vedrà in scena Jurij Ferrini e Rebecca Rossetti con un testo scritto apposta per loro e con loro da Ade Zeno durante il primo periodo di lockdown e si chiuderà sabato 27 aprile con “The Gender Show” della Compagnia Atopos, che in origine avrebbe dovuto chiudere la stagione teatrale di Settimo Torinese e che, come tutti gli altri spettacoli, andrà in scena non appena ci saranno le condizioni per poterlo fare.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione ECM, Fondazione CRT e Regione Piemonte.

“BATTITI” Stagione 2020/21 del Teatro Civico Garybaldi di Settimo.

Sabato 3 aprile: “I Vivi” di Ade Zeno, con Jurij Ferrini e Rebecca Rossetti (nella foto sotto)

Lunedì 5 aprile: “Moschette” Compagnia Contrasto

Mercoledì 7 aprile: “Raptus di Luna” di Santibriganti Teatro

Venerdì 9 aprile: “Un sacchetto d’amore” di e con Antonella Questa

Domenica 11 aprile: “The Dei After” di Atir Teatro Ringhiera

Martedì 13 aprile: “Albero di pepe” Teatro Pirata

Giovedì 15 aprile: “Che forma hanno le nuvole?” di Elea Tetro – Industria Scenica. Sabato 17 aprile: “The gender show” di Atopos.

Per altre informazioni, consultare Facebook di Santibriganti Teatro, Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese.

