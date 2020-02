SETTIMO. Piastra: “23 sindaci vogliono la Metro 2 a Pescarito”

«Ci siamo ritrovati venerdì a San Mauro per firmare insieme un documento nel quale chiediamo di considerare unica la tratta Porta Nuova-Rebaudengo-San Mauro con inizio a Pescarito – illustra la sindaca di Settimo Elena Piastra – L’abbiamo fatto perché l’arrivo della Metro2 è non solo un obiettivo fondamentale per un territorio da sempre svantaggiato dal sistema dei trasporti, ma anche l’opzione più sostenibile per alleggerire concretamente il traffico a Torino. Sull’area Settimo-San Mauro infatti converge il grosso del traffico diretto a Torino proveniente da est: due autostrade e tutto il bacino del chivassese e della collina. Tutte auto che potrebbero evitare di entrare in Torino, se il capolinea della metro fosse a Pescarito».

L’elenco dei comuni che hanno aderito è lungo e raggruppa un totale di 228mila abitanti. Fra i firmatari troviamo in blocco l’Unione Net (Borgaro, Caselle, Leini, San Benigno, San Mauro, Settimo, Volpiano), la collina torinese (Castiglione, Gassino, San Raffaele, Sciolze, Rivalba, Cinzano, Baldissero, Montaldo Torinese, Pavarolo, Marentino), il chivassese (Chivasso, Castagneto Po, Brandizzo, Casalborgone), e i popolosi quartieri della Circoscrizione 6 di Piazza Sofia, Barca e Bertolla.