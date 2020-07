SETTIMO. Il centro storico cambia volto, ecco come

Il Comune di Settimo ha presentato il progetto di riqualificazione del centro storico che parte con l’ampliamento dell’isola pedonale di via Italia che dal 16 luglio si allungherà in direzione ovest fino a via Garibaldi e in direzione est fino a via Buonarroti.

“Un’isola pedonale più bella e di maggior respiro, una passeggiata più gradevole e attrattiva, e una città sempre più vivibile e a misura di pedone”, dice il sindaco Elena Piastra. L’ampliamento è stato pensato per rendere più vivibile il centro storico e punta a rilanciare il commercio. Nella nuova via Italia saranno realizzate pavimentazioni colorate, aree gioco e spazi in cui i cittadini potranno far pervenire all’amministrazione suggerimenti utili. Il progetto, infatti, punta a promuovere l’interazione fra l’ambiente e le persone, anche tramite i social network.

“Trasformare la città è un compito che riguarda tutti, non solo gli amministratori”, sottolinea il sindaco Piastra. Gli interventi, che prevedono un investimento di circa 700 mila euro, inizieranno entro la fine dell’estate sul tratto verso via Garibaldi, mentre nel tratto verso via Buonarroti il cantiere aprirà nel 2021. Collaborano al progetto di “urbanismo tattico” Graphic Days Design Lab, il Centro studi Sereno Regis e la Fondazione Ecm.

Commenti