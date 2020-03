Caso sospetto alla Pirelli. Qualche minuto fa, all’interno della fabbrica di via Brescia, è stato interrotta la produzione in un reparto della struttura per una sanificazione straordinaria di una precisa area. Una decisione precauzionale dell’azienda. Uno degli operai (oggi rimasto a casa e non andato a lavoro) ha accusato dei sintomi influenzali e sono in corso le verifiche per accertare (o meno) la positività al Coronavirus.

