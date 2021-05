Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Fiato alle trombe, coriandoli, fuochi d’artificio, passerella rossa e chi più ne ha più ne metta per l’ingresso dell’ex sindaco Aldo Corgiat nella civica Insieme per Settimo. E se questa non è una nuova “discesa in campo” diteci voi che cos’è? Sette anni dopo aver lasciato la poltrona da sindaco (era il 2014 quando chiudeva il suo secondo mandato) Corgiat torna in campo e di certo non parliamo di una presenza poco ingombrante. Insomma mentre, da tempo, qualcuno lo invitava a ritirarsi a vita privata lui, imperterrito e deciso a fare di tutto per schierarsi contro la sindaca Piastra, ha deciso di mettere la freccia a destra ed entrare nella civica Insieme per Settimo. La cerimonia di iniziazione per l’ingresso di Corgiat nella civica di Pierino Lovera (che fu vice sindaco di Corgiat) e di Antonino Pultrone (segretario) è prevista per venerdì 28 maggio. L’ora e il luogo, al momento della stesura del pezzo, non sono ancora note ma saranno annunciati in settimana. L’ex sindaco, quindi, esponente torinese di spicco di Articolo 1, lascia la sinistra e prende la strada del mondo civico (con uno sguardo a destra) per provare a rilanciare la sua battaglia politica in città. Nulla di incredibile in realtà, la collaborazione di Corgiat (e dei suoi più stretti collaboratori) con il mondo di Insieme per Settimo era cosa nota da tempo. E, allo stesso modo, va di pari passo l’allontanamento della “giovanile” di Articolo 1 settimese dalla linea oltranzista che prevede un’opposizione durissima alla sindaca Piastra. A confermare tutto è il segretario della civica, Antonino Pultrone.

“Si – spiega – Corgiat ha firmato la tessera qualche giorno fa, entrerà a far parte della lista. Noi rimarremo una lista di centro e continueremo a guardare a destra e sinistra. Lui non vuole fare il protagonista”.

E come si spiega l’ingresso di un chiaro esponente della “vera” sinistra dentro una civica che dialoga con tutti tranne che con la sinistra? “Corgiat – prosegue Pultrone – sa che abbiamo rapporti con la destra, con Fratelli D’Italia, con la Lega, con Borrini, Mencobello. Ci stanno chiamando anche Cernusco, Bellotto, noi parliamo con loro”. E chissà che dopo l’approdo di Corgiat non tocchi anche al suo più fido collaboratore, Sergio Bisacca. “Lui – prosegue Pultrone – collabora già con noi ma è segretario di un partito, è una cosa diversa”.

Contattato al telefono, invece, l’ex sindaco, Aldo Corgiat ha rilasciato solo alcune battute in merito alla sua adesione alla civica Insieme per Settimo: “Se entro in una lista che parla con la destra? Tutti parlano con tutti – spiega – anche io parlo con tutti. In ogni caso venerdì vi presenteremo tutte le motivazioni di questa scelta”.

