SCUOLA CALCIO. Il 2020 è partito alla grande per gli Esordienti 2008 del Gassinosanraffaele

Come inizio di 2020 non c’è davvero di che lamentarsi per gli esordienti 2008 del Gassinosanraffaele. I gialloverdi hanno conquistato il secondo posto nel Trofeo Carpignano e Rosa che si è giocato al Training Center “Valentino Bertolini” di Gassino. I collinari hanno chiuso alle spalle del Torino e hanno preceduto Chieri e Rosta. ma le soddisfazioni per i 2008 non sono finite qui, perché nello scorso week end i gassinesi hanno dominato il torneo che si è giocato a Rubiana ottenendo due primi posti. I ragazzi allenati da Mitia Savio ed Edoardo Mussa nei triangolari finali hanno messo in riga Bra, Almese, BSR Grugliasco e Garino.

