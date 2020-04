SCUOLA CALCIO. A Venaria nasce una nuova realtà: l’ASD Virtus

Il coronavirus non ferma la voglia di fare calcio. A Venaria nasce ufficialmente l’ASD Virtus, una società di calcio dilettantistico formata da ex calciatori professionisti e da imprenditori ambiziosi. “Dopo la positiva esperienza con la Professional Soccer School che prima dello stop forzato causato dal virus era riuscita a raggiungere la ragguardevole quota di 60 iscritti in appena 4 mesi, abbiamo deciso di istituire una vera e propria società iscritta alla FIGC”. Sono le prime parole del presidente dell’ASD Virtus Marco Scognamiglio che sarà coadiuvato dal vicepresidente Simone Mascolo, dal consigliere e dirigente Valter Causin e dal direttore generale Francesco Airola.

“Il nostro obiettivo è quello di riportare la cultura del lavoro, la qualità e la professionalità nella Scuola Calcio – continua Scognamiglio, che negli ultimi 4 anni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Settore Giovanile del Venaria. – Saremo operativi appena ci sarà il via libera da parte della FIGC per poter ritornare in campo organizzando gli Open Day e dando il via ad una fitta collaborazione con importanti società calcistiche della Lombardia. La nostra è una società professionistica che lavorerà nel mondo dei dilettanti grazie alla presenza nello staff tecnico di allenatori patentati UEFA”. Lo staff tecnico dei venariesi comprende Fabrizio Capodici (ex preparatore dei portiere della Juventus che ricoprirà il ruolo di supervisione dell’area portieri) e di Giovanni Abate (ex Sampdoria che ha vestito anche le maglie di Brandizzo e Montegiove). Collaborerà con l’ASD Virtus anche Paolo Monelli, ex bomber di Fiorentina e Bari, che ricoprirà il ruolo di responsabile del centro provini e attualmente è maestro di tecnica individuale della Nuova Usmate. Oltre alla sede ufficiale di Venaria, la Virtus sarà presente sul territorio anche a Fiano, punto strategico per tutti i ragazzi delle Valli di Lanzo. Oggi, martedì 21 aprile, alle ore 17.30 l’ASD Virtus si presenterà ufficialmente tramite videoconferenza.

