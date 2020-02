SCI DI VELOCITA’. Giacomelli cerca conferme a Salla

Dopo aver ottenuto il miglior risultato in carriera nello sci di velocità è tempo di conferme per Emilio Giacomelli. Il sesto posto conseguito all’esordio in Coppa del Mondo sulla pista di Vars, in Francia, è ormai archiviato, ma non deve essere un punto di arrivo bensì un nuovo punto di partenza. Lo sciatore di Mathi della Nazionale italiana è infatti atteso dalla seconda prova di Coppa del Mondo di sci di velocità in programma giovedì 13 e venerdì 14 febbraio a Salla, in Finlandia. “Quella in Finlandia è la gara più semplice del circuito – afferma Giacomelli -. La pista ha poca pendenza, è battuta bene e le velocità non sono molto elevate. Su un tracciato del genere è più avvantaggiato chi è più pesante e io non sono tra questi, rispetto ai miei avversari.” Lo dimostra lo storico di Giacomelli sulla pista finlandese. “Su questo tracciato non sono mai andato molto bene – ammette -, mai oltre il decimo posto. Conta tanto la scorrevolezza e trovare la sciolina e la cera giuste per guadagnare quei chilometri necessari a scalare le posizioni”. Fondamentale anche la preparazione fisica che quest’anno Giacomelli non è riuscito a svolgere in maniera adeguata a causa di alcuni problemi: “Tra il lavoro e gli impegni vari diventa sempre più difficile trovare il tempo da dedicare alla preparazione specifica di questo sport. Un problema al ginocchio, inoltre, non aiuta così come gli allenamenti sugli sci, che dipendono sempre dalla quantità di

neve e dalla preparazione delle piste.” Nello sport, però, si sa, spesso sono le motivazioni a fare la differenza e quelle di certo non mancano al 36enne, ormai una delle colonne della Nazionale italiana, la squadra da battere: “Sicuramente le motivazioni sono aumentate – confessa sincero Giacomelli -. Dopo aver gustato un buon risultato non puoi più farne a meno”.

