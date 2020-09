In foto, il semaforo “spara multe” tra via Italia e Via Speranza finito al centro delle polemiche

SAN MAURO. Il Giudice di Pace annulla le prime 10 multe del semaforo Il nuovo semaforo all’incrocio tra Via Speranza e via Italia continua a mietere vittime. Sono tantissimi gli automobilisti che continuano a lamentarsi. Ebbene, nelle ultime ore sono arrivati le prime sentenze del giudice di pace di Ivrea che ha annullato una serie di verbali.

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti Condividi Facebook

Twitter

Stumbleupon

Pinterest