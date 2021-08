Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. In data odierna alle ore 17.50 circa una squadra dei vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Livorno Ferraris, comando vvf Vercelli , unitamente a una squadra distaccamento volontari di santhia, intervenivano a Saluggia, in via Crescentino, per incendio di una legnaia adiacente ad abitazione privata.

Le squadre provvedevano alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza del resto della proprietà preservando le strutture adiacenti dal propagarsi delle fiamme. Sul posto [...]