SALUGGIA. Ambiente:discarica abusiva 28mila mq scoperta nel Vercellese

Pezzi meccanici, guarnizioni, tubi in pvc, pneumatici, imbottiture di sedili. Hanno trovato di tutto i carabinieri e il personale del nucleo ambientale della Polizia provinciale in una discarica abusiva in località Cascine Nuove, nei pressi di Saluggia (Vercelli), posta sotto sequestro.

Indagato un 56enne residente in provincia di Cuneo, titolare di un’impresa edile e di movimentazione terra; l’uomo è stato denunciato alla procura. La superficie posta sotto sequestro è stimata attorno ai 28.000 metri quadrati. Ignota, al momento, la provenienza dei rifiuti.

“Grazie alle forze dell’ordine e al nostro personale che hanno collaborato e lavorato per la tutela del nostro territorio – commenta il presidente della Provincia, Eraldo Botta -. Dobbiamo evitare questi brutti episodi, che sono dannosi per l’ambiente, danno una brutta immagine di noi e della nostra terra, e tolgono risorse umane e finanziarie che potrebbero essere utilizzate per scopi più utili”.

