RUGBY. Brillano le Under 16 del Rugby San Mauro

Il fine settimana del Rugby San Mauro è stato caratterizzato dalle prestazioni delle Under 16. Inizia nel migliore dei modi la seconda fase del campionato per la compagine maschile; i cinghialotti superano 23-20 un solido Monferrato al termine di un match molto combattuto. Sono proprio i sanmauresi ad aprire le marcature con Pignataro dopo un’azione insistita sulla corsia di sinistra. Gli ospiti pareggiano quasi subito, poi è battaglia fino alla punizione vincente di Cialdella che mette fine alla prima frazione di gioco con il parziale di 8-5 per San Mauro. Avvio di ripresa veemente per i locali che trovano la meta dell’allungo con Cuccì. Monferrato tuttavia non si arrende e mette a segno due mete (di cui una trasformata) in rapida successione per il temporaneo vantaggio ospite. Il finale è al cardiopalma; negli ultimi otto minuti i gialloblu si riportano in vantaggio con meta e trasformazione di Cialdella, ma il Monferrato con un bel drop acciuffa il pareggio. Sembra finita ma nell’ultima azione dell’incontro San Mauro conquista un fallo e conseguente punizione trasformata con freddezza da Cialdella per il definitivo 23-20.

Positivo anche il bilancio della squadra femminile (in foto) che sabato 1 febbraio ha partecipato al raggruppamento di Imperia. La formazione gialloblu (composta anche da ragazze provenienti dal Collegno, dall’Avigliana, dal Vercelli e dal Volpiano) si è fatta valere vincendo tutte e tre le partite disputate. Il Rugby San Mauro ha infatti superato 30-20 il Vallecrosia, vinto 20-10 contro il Cus Torino e battuto 25-10 Ivrea. Un bottino di tutto rispetto per una squadra in costante crescita.

