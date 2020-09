RIVARA. Padre uccide figlio di 11 anni e si toglie la vita.

Dramma nella notte a Rivara, in Canavese, intorno alle 2. Un padre, italiano di 47 anni, operaio presso un’azienda meccanica, nella propria abitazione ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta, per uccider il figlio di anni 11 e poi, con la stessa, si è ucciso.

Sul posto i carabinieri.

(SEGUONO AGGIORNAMENTI)

Commenti