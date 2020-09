RIVARA. Omicidio-suicidio, il sindaco: “Claudio, ragazzo molto sfortunato”

Omicidio-suicidio, il sindaco: “Claudio, ragazzo molto sfortunato”.

Il sindaco di Rivara, Roberto Andriollo, è sconvolto per l’accaduto.

La famiglia di Claudio Baima Poma la conosce benissimo.

“Abito a 200 metri dalla loro casa e questa mattina appena ho saputo dell’accaduto mi sono recato sul posto”.

“Una famiglia per bene, molto conosciuta e stimata – prosegue il primo cittadino -. Claudio è stato un ragazzo sfortunato in giovane età poiché gli era venuta a mancare la sua ragazza dell’epoca a causa di un tumore. Ma dopo quel periodo buio si era rifatto una vita, aveva conosciuto Iris e poi era nato Andrea. E’ assurdo quello che è successo, dev’essere così devastante la depressione per andare addirittura contro natura. Non ho parole, provo un dolore immenso per questa tragedia”.

Il primo cittadino ha anche aggiunto che mercoledì 23 settembre alle ore 20.30 il rosario sarà officiato da don Riccardo Florio in Piazza Martiri della Libertà. Quando invece sarà stabilita la data del funerale Andriollo emanerà un’ordinanza di lutto cittadino in ricordo del piccolo Andrea.

