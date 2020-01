RIVA DI CHIERI. Embraco: parlamentari e sindaci davanti ai cancelli della fabbrica

Parlamentari, consiglieri regionali e sindaci del territorio torinese si sono dati appuntamento ai cancelli dello stabilimento ex Embraco, oggi Ventures, a Riva di Chieri, “per continuare a tenere alta l’attenzione – spiega Alessandro Sicchiero, primo cittadino di Chieri – sulla grave situazione che preoccupa i lavoratori e le loro famiglie”. Molta rabbia negli interventi dei lavoratori che sono apparsi esasperati: “Vogliamo lavorare, basta ammortizzatori sociali. Siamo stanchi”, hanno detto. “Finora ci siamo mossi andando a Roma, sindaci, operai e sindacati. E’ importante che siano venuti qui in tanti, parlamentari e consiglieri, per rendersi conto della situazione. Noi sindaci abbiamo poche opportunità di fare qualcosa di pragmatico, ma i nostri rappresentanti a Roma hanno più possibilità”, afferma Sicchiero.

