Il settore auto è uno dei motori principali della ripartenza dell’economia italiana, per questo il decreto Sostegni bis contiene anche il rifinanziamento degli incentivi auto: 350 milioni sono destinati agli incentivi questa volta disponibili anche per le auto usate e sono validi fino al 31 dicembre di quest’anno.

Non è tempo di attendere anzi bisogna “cavalcare l’onda” perché facilmente termineranno prima come già successo per i precedenti stanziamenti; i contributi disponibili della tornata precedente si sono esauriti ad aprile in soli 69 giorni lavorativi.

I fondi disponibili sono stati ripartiti sempre in base alle emissioni e alla tipologia di veicolo con uso privato o commerciale:

200 milioni di euro sono destinati all’acquisto o alla locazione finanziaria di auto nuove con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi dii CO2, ovvero vetture con motore termico di piccola cilindrata o mild hybrid: in questa fascia troviamo le city car più diffuse sul mercato Fiat Panda Hybrid, Fiat 500 Hybrid e Lancia Ypsilon;

60 milioni di euro vanno a rifinanziare gli Ecobonus (acquisto o leasing) per auto con emissioni tra 0 e 60 g/km di anidride carbonica, quindi elettriche al 100% come la Nuova Fiat 500 Elettrica e ibride plug-in come le Jeep Renegade 4xe, Jeep Compass 4xe e Jeep Wrangler 4xe;

40 milioni di euro per l’acquisto di auto usate omologate Euro 6 con contestuale rottamazione;

50 milioni per l’acquisto o la locazione finanziaria di furgoni e van entro le 3,5 tonnellate e tra questi sono inclusi i veicoli della Gamma Fiat Professional .

Ecco invece a quanto è possibile risparmiare:

0-20 grammi di CO2: per l’acquisto di un’elettrica si ha diritto a 10 mila euro di Ecobonus in caso di rottamazione, 6 mila euro senza rottamazione.

21-60 grammi di CO2: per l’acquisto di un’ibrida plug-in si ha diritto a 6.500 euro in caso di rottamazione; 3.500 euro senza rottamazione.

61-135 grammi di CO2: per l’acquisto con rottamazione l’incentivo ammonta a 3.500 euro;

Tre fasce sono previste anche per le auto usate

0-60 grammi di CO2: 2 mila euro con rottamazione;

61-90 grammi di CO2: 1.000 euro con rottamazione;

91-160 grammi di CO2; 750 euro con rottamazione.

La macchina da rottamare per accedere al contributo deve essere stata immatricolata entro il 31 dicembre 2010 oppure, al momento dell’acquisto deve avere oltre 10 anni dall’immatricolazione e deve essere di proprietà dell’acquirente o di un suo familiare convivente da almeno 12 mesi .

