La Fiat 500 Elettrica è l’auto elettrica più venduta nel 2021, da Autoingros è in Pronta Consegna I dati relativi al mercato auto italiano mostrano un costante trend positivo delle vendite delle auto ibride, Plug-in ed elettriche. La Fiat 500 Elettrica è l’auto elettrica più venduta nei primi 4 mesi del 2021 secondo le rilevazioni UNRAE; complessivamente, ad aprile 2021 in Italia sono state immatricolate 4.851 auto elettriche di cui 1062 sono appunto 500 Elettriche.

Le Plug-in

Venendo alle Plug-in, ai primi due posti troviamo due modelli 4xe di Jeep e cioè la Jeep Compass (817) e la Renegade (576), nel mese di aprile 2021 sono state immatricolate 6.673 auto Plug-in; ricordiamo che sia per le auto Plug-In Hybrid che per le auto Elettriche c’è ancora disponibilità di fondi degli incentivi governativi per la fascia di emissioni M1 CO2 0-60 con un residuo di un po’ più di 60 milioni di euro.

Passando alle auto ibride HEV il podio è tutto italiano: al primo posto troviamo la Fiat Panda con 7.629 immatricolazioni, seguono la Lancia Ypsilon (4.564) e la Fiat 500 (4.489).

Il mercato ha premiato il progetto 500 Elettrica che è stato curato in ogni sfumatura: la Nuova 500 è il primo modello di Fiat Full Electric e 100% Made in Italy, la 500 Elettrica percorre sino a 320 km – ciclo WLTP -, con batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh, e per ottimizzare i tempi di ricarica è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW: per una ricarica sufficiente a percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti; per ricaricare l’80% della batteria ne occorrono 35.

La Nuova 500 propone tre modalità di guida: Normal, che avvicina il più possibile la guida a quella di un veicolo con motore termico; Range, che attiva la funzione “one pedal drive”; Sherpa, che riduce al massimo il consumo energetico.

La nuova 500 3+1

E’ arrivata anche la Nuova 500 3+1, con la “magic door” che permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino o sul rialzino, un’auto pensata per le working mum che non vogliono rinunciare a guidare un’auto che è anche trendy e green.

Una volta chiusa la piccola porta, non c’è nessuna differenza con le altre 500: stesso stile, stesse dimensioni; tutto questo con un incremento del peso di soli 30 kg che non impattano sulla maneggevolezza e sull’autonomia della vettura.

Da Autoingros, Concessionaria Ufficiale Fiat, la 500 Elettrica è in Pronta Consegna da 15.700€ vi invitiamo nei nostri showroom in particolare quello di Borgaro Torinese Via Lanzo 42 dove consulenti vi aiuteranno a scegliere l’allestimento più adatto alle vostre esigenze di mobilità.

