Fervono i preparativi in città per il 48° edizione del Rally Team 971, in programma nel weekend. Mario Ghiotti, deus ex machina della RT Motorevent, presenta così la gara: “Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del panorama rallystico regionale e dei più longevi in Italia. Sabato 2 aprile si terranno le verifiche e lo spettacolare shakedown, mentre domenica 3 aprile le vetture in gara dovranno fare i conti con il cronometro. Il cuore del Rally Team 971 sarà piazza Freidano, teatro sia della partenza sia dell’arrivo, oltre che [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.