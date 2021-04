Che le attività del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso non si sono mai arrestate lo abbiamo sottolineato più volte. Anche in questo momento, nonostante la zona rossa che vige in Piemonte, si sta lavorando parecchio dietro le quinte: Ferruccio Valzano, presidente del [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti