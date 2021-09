Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Montagna. Cambiare vita, lasciare la città e trasferirsi in montagna (grazie a contributi pubblici per decine di migliaia di euro…). È l’obiettivo dell’iniziativa della Regione Piemonte che ha lanciato nei giorni scorsi la campagna “Via dalla città – La montagna del Piemonte ti offre una nuova vita”. La Regione offrirà incentivi a chi sceglierà di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni di montagna incastonati tra le Alpi piemontesi.