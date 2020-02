PAVONE. Arma clandestina in auto, due arrestati nel Canavese

Due uomini di Pavone (Torino) di 22 e 44 anni sono stati arrestati dalla polizia di Ivrea per porto di arma clandestina. Nella Fiat Panda all’interno su cui viaggiavano quando sono stati fermati, ieri sera, a Pavone Canavese, avevano un fucile fabbricato artigianalmente dotato di ottica, silenziatore e caricatore con numerosi colpi calibro 22. A casa del 44enne la polizia ha recuperato anche 15 grammi di hashish. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’utilizzo dell’arma. I due sono stati associati al carcere di Ivrea.

