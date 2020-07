Lo Skating Settimo, non appena l’ultimo DPCM del 1° giugno lo ha consentito, è tornato “in pista”, nel vero senso: al Parco De Gasperi ha organizzato a titolo totalmente gratuito, alcune settimane di allenamenti per chi era già inserito in organico.

Prima del drammatico DPCM dell’8 Marzo, dove tutto è stato sospeso, tanti erano i progetti e le aspettative da realizzare per le atlete settimesi, come per ogni stagione sportiva; questa però è stata diversa, molto problematica, creando grandi difficoltà a tutti, maggiormente a chi era in tenera età.

Nasce così, appena possibile, l’obbiettivo di ricondividere la grande passione per la disciplina del pattinaggio artistico, di ritrovarsi, di socializzare e di relazionarsi tra le numerose atlete, vittime della pandemia.

Lo staff settimese si considera molto soddisfatto della risposta da parte delle famiglie; attualmente il sodalizio della Torre, opera sulla Pista del Parco De Gasperi, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e con grande piacere condivide la pista con amatori del pattinaggio di età molto diverse: segno che quell’impianto è veramente un fiore all’occhiello della nostra città.

A breve lo Skating Settimo interromperà l’attività a causa delle alte temperature estive che non consentono più di allenarsi in modo efficace; con grande entusiasmo si riprenderà nei primi giorni di settembre e dalla metà del mese si potrà usufruire di lezioni prova gratuite per coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina.

