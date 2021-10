Proprio nella settimana in cui il green pass diventa, per decreto governativo, indispensabile anche per poter andare a lavorare – in tutti i settori, sia nel pubblico che nel privato – e quindi, di fatto, obbligatorio-senza-essere-dichiarato-tale, emerge con chiarezza quanto la discriminazione tra chi ne è provvisto e chi no abbia perso completamente senso ai fini del contenimento del contagio.