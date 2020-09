OCR. Loris Schina vince la terza tappa della Challenge Camp

Bel successo di Loris Schina nella terza prova della OCR Challenge Camp, kermesse che si estende tra le regioni di Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. La competizione di warrior race è stata organizzata per sopperire alla cancellazione di tutte le manifestazioni in programma in questa stagione e annullate a causa del Covid-19. Nella tappa “warrior Super Short” che si è disputata ad Almese, il foglizzese ha staccato il miglior tempo assoluto chiudendo in 7’01”. Alle sue spalle Alessandro Cazzavacca staccato di 38” e il canavesano Andrea De Nittis che ha chiuso in 7’56”.

L’OCR Challenge Camp è giunta al giro di boa e Schina è al comando della classifica generale grazie a due successi (oltre a quello di Almese c’è da aggiungere la vittoria alla Brave Heat Cup di Chieri) e ad un secondo posto ottenuto nel Ninja Contest di Savona. Nelle ultime tre tappe (la Celtic Death Race in programma il 13 settembre ad Aosta, l’Evolution Race che si disputerà il 26 settembre a Caprie e il Circus Rocket Edition del 18 ottobre ad Albiano) Schina proverà a difendere il primato in classifica: come da regolamento verranno ritenuti validi i migliori cinque risultati ottenuti nelle sei tappe.

