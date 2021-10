Il talento si sa, non serve da solo per raggiungere gli obiettivi. Quel che serve per fare veramente la differenza oltre alle innate doti fisiche e tecniche sono l’allenamento, la costanza e la determinazione. Sono queste le armi che hanno caratterizzato la una stagione superlativa di cui è stato protagonista Loris Schina. Il giovane foglizzese ha conquistato il terzo posto assoluto nel Campionato Italiano OCR. Una splendida soddisfazione al termine di un’annata ricca di soddisfazioni. Schina, che difende i colori del Team WRI, è salito sul terzo [...]



