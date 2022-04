Nuovo ospedale di Ivrea dove lo metto? Si parla tanto, in questi giorni, di “decisione politica”. Il consiglio comunale di Ivrea dice che spetta all’assessorato regionale. L’assessorato regionale dice che se la devono vedere i consiglieri regionali e, a loro volta, i consiglieri regionali di Opposizione se ne vogliono lavare le mani per non inimicarsi i sindaci. Tutto giusto? Macchè! La verità è che la decisione spetterebbe di diritto alla conferenza dei sindaci che è l’organo politico dell’Asl To4. Peccato che, guidata dal sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, ha fatto di tutto per non [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.