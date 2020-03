NUOTO. Sospese tutte le manifestazioni regionali del 7 e 8 marzo

Si comunica che, come deliberato all’unanimità dal Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta, convocato in via straordinaria e urgente in data 6 marzo 2020, tutte le manifestazioni organizzate da questo Comitato nelle date del 7 e 8 marzo vengono sospese e rinviate a data da destinarsi.

Tale differimento è stato adottato sulla base della verificata indisponibilità a garantire l’osservanza di quanto disposto nel DPCM del 4 marzo 2020.

Seguiranno aggiornamenti e indicazioni sull’organizzazione dell’attività agonistica regionale, sulla base delle ulteriori indicazioni che perverranno dalle autorità politiche e sanitarie nazionali.

Certi della vostra comprensione, ci scusiamo per la tardiva ufficializzazione di questa decisione, dovuta alla continua evoluzione della situazione sanitaria nella nostra regione e nell’intero Paese.

«Mi scuso con tutte le società, con gli atleti e i dirigenti – dichiara il Presidente Gianluca Albonico – come potete immaginare si è trattato di una decisione sofferta e difficile da prendere. Abbiamo atteso fino all’ultimo per verificare la possibilità di scendere in acqua comunque. L’evolversi della criticità, la non piena sicurezza di poter osservare tutte le disposizioni del DPCM del 4 marzo e le difficoltà logistiche ci hanno portato a comunicare, seppur in ritardo, l’annullamento delle manifestazioni. Valuteremo attentamente in settimana, confrontandoci anche, come sempre, con la FIN centrale, le soluzioni più idonee per il prosieguo dell’attività».

