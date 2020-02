Ancora una buona prova per gli atleti In Sport-Dynamic Sport, impegnati a Novara nella seconda tappa del circuito CSI Piemonte-Valle D’Aosta, manifestazione intitolata a Davide Filippini. In vasca per la categoria Esordienti C Lorenzo Dell’Olio, Tommaso Albanese, Andrea Maiolo, Luca Roma, Riccardo Maccarone, Alyssa Albertino, Luisa Marinone, Sofia Puerari, Angelica Spina, Ginevra De Battistini, Lara Boin, Valeria Sabina Chiriac, Matteo Baltieri, Raoul Marele, Leonardo Meloni, Gabriele Tornavacca, Giulia Andrea Corridore, Beatrice Ferrari e Algesa Rrokaj. Di scena anche gli Esordienti B Gabriele Rolando, Leonardo Bocchino, Pietro Canuto, Martina Devivo, Marta Squaiella, Martino Miniggio e Leonardo Germinetti. Per gli A: Linda Turano, Matilde e Greta Garzi. Per gli Assoluti Giorgia Meriglio, Lorenzo Rossignoli e Dea Rrokaj.

