Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NUCLEARE. Si apre oggi, martedì 7 settembre, il Seminario Nazionale previsto dal Decreto legislativo 31/2010 nel percorso di individuazione del sito per il Deposito nazionale del materiale radioattivo, con annesso Parco Tecnologico.

Principale finalità del Seminario è “l’approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’Aiea (International Atomic Energy Agency) e dell’Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e l’illustrazione dei possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative”.

Il Seminario si svolge in modalità digitale e i lavori vengono trasmessi in diretta streaming sui canali web di Sogin. Oggi, dalle 9 alle 12, è prevista la seduta plenaria di apertura. Tra una settimana, martedì 14, dalle 10.30 alle 18.30 si terrà la sessione nazionale; seguiranno fra settembre e novembre le sessioni dedicate alle aree individuate nelle singole regioni: di quelle in Piemonte (nelle province di Torino – tra cui la To-10 sui territori di Mazzè, Caluso e Rondissone – e di Alessandria) si parlerà il 15, 16 e 17 novembre. La sessione plenaria di chiusura si terrà il 24 novembre.

La seduta odierna si apre con i saluti di Emanuele Fontani, amministratore delegato di Sogin, e di Vannia Gava, sottosegretario (della Lega) al Ministero della Transizione ecologica; sono previsti interventi riguardanti il deposito nazionale francese de l’Aube, e si chiude con una relazione di Fabio Chiaravalli, direttore della funzione Deposito nazionale e Parco tecnologico di Sogin, sulle osservazioni e proposte tecniche pervenute con la consultazione pubblica.

Commenti