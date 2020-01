NOLE. Grande spettacolo per il torneo “La Befana gioca a Basket”

Gran finale per l’edizione numero 26 del torneo “La befana gioca a Basket”. La prestigiosa kermesse organizzata dalla Pallacanestro Nole Ciriè, riservata lala categoria Under 13, ha vissuto il suo epilogo lunedì 6 gennaio dopo cinque giorni di grande spettacolo con la finalissima tra Milano e Cantù, un derby storico per la palla a spicchi nazionale. A imporsi sono state le “scarpette rosse” milanesi che hanno piegato la resistenza dei canturini per 72-52. In semifinale si è invece fermata la corsa di Felins Repentigny (terzo classificato) e Reyer Venezia (quarto). Alle spalle delle “magnifiche quattro” si sono piazzate nell’ordine Virtus Bologna, CUS Torino, Junior Casale, Bluorobica Bergamo, BEA Chieri, Collegno Basket, PMS San Mauro Pallacanestro Marostica, Juve Pontedera, Pallacanestro Ciriè, Pallacanestro Grugliasco e USAC Rivarolo. Un torneo che ha davvero regalato grandi emozioni ai tanti appassionati che si sono accalcati sulle tribune dei palazzetti di Ciriè, Nole e Lanzo. A Ciriè ha fatto visita sabato 4 Gianpaolo Mastromarco, presidente della FIP Piemonte che ha voluto salutare i giovani arbitri e le squadre impegnate nella manifestazione. Queste le sue parole: “Una grande sinergia con il settore giovani arbitri e la fantastica organizzazione del Torneo “La Befana gioca a basket” ha permesso ai nostri giovani arbitri di vivere un momento di formazione utile ed aggregante. L’ottimo livello delle gare è certamente una bella opportunità per crescere e migliorare. Un sincero ringraziamento ai Presidenti delle due Società organizzatrici Biagio Morelli e Mauro Chiadò, veri istrioni dell’Evento. Complimenti a tutti”.

