Prove generali di Campionati Europei al J Medical International Cross La Mandria

Domenica 20 novembre sarà un giorno importante nel cammino verso i Campionati Europei di corsa campestre. A tre settimane da “Piemonte 2022”, in calendario per domenica 11 dicembre al Parco della Mandria di Venaria Reale, sarà infatti in programma la manifestazione J Medical International Cross La Mandria che avrà una duplice funzione. Sul piano organizzativo rappresenterà infatti una prova generale in vista degli EuroCross, sullo stesso percorso allestito per l’occasione. L’obiettivo è di preparare al meglio lo staff e di mettere a punto i dettagli logistici in base alle indicazioni che può fornire soltanto una verifica diretta sul campo, se si considera che è fondamentale la fase di rodaggio per la riuscita di ogni grande evento.

Lo spettacolo della corsa campestre a Venaria Reale: il conto alla rovescia è già iniziato per il prestigioso appuntamento di domenica 11 dicembre al Parco La Mandria

L’altro aspetto, non meno rilevante, sarà quello tecnico, perché il cross del 20 novembre diventerà un momento decisivo per la selezione del team italiano che si presenterà poi agli Europei. Nei criteri di partecipazione è specificato che la composizione delle squadre azzurre di tutte le categorie avverrà, infatti, per scelta tecnica.