Turin Marathon dal sapore dolce per l’Atletica Settimese

In questi primi giorni di novembre l’Atletica Settimese è stata protagonista nelle tante gare in programma. Una ventina di atleti master ha sfidato le prime temperature rigide autunnali partecipando alla consueta Apple Run di Cavour, organizzata nell’ambito della tradizionale Festa delle Mele. Nella gara di 10 chilometri, da sottolineare il terzo posto di Giuseppe Ventrella e la quarta posizione conquistata da Daniela Cason. Buone prestazioni per Roberto Ardoino, Gaetano Anastasi, Silvana Godizzi, Giampiero Bertolino, Riccardo Rosso, Nadia Zaccaria, Liliana Bancescu, Elisabetta Galfrè, Alessandro Benvenuti e Maurizio Bisoglio.

La solita Sarah l’Epee non è stata da meno nella Maratona del Lago Maggiore, vincendo la gara femminile con caparbietà e il tempo record di 3h02’11”, suo nuovo personal best. In campo maschile, primato personale per Roberto Muò, ottimo dodicesimo assoluto dopo aver fermato il cronometro in 2h58’47”.

Appuntamento domenicale, invece, alla Turin Marathon, manifestazione alla quale l’Atletica Settimese ha preso parte con i propri atleti ed una delegazione presente ad assicurare il ristoro ai concorrenti nei pressi del quindicesimo chilometro. Tra chi era atteso al battesimo della prima maratona, da segnalare le buone prove di Francesco Palieri con il tempo di 3h42’16”, Roberto Polidoro in 3h52’54” e Alessandro Cefaloni con il crono di 4h13’36”.

Il gruppo dell'Atletica Settimese al ristoro del 15esimo chilometro della Turin Marathon

Infine, è tutto pronto per il pomeriggio di sabato 12 novembre, quando l’Atletica Settimese ospiterà l’ottava prova del GP FIDAL Torino Esordienti presso il parco Giovanni Ossola: in programma la campestre e prove extra di lanci.