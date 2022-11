Verso Juventus-Inter: Allegri si gioca la carta Chiesa

Una luce in fondo al tunnel dell'emergenza, alla Continassa si comincia ad intravedere qualche sorriso in più.

Il primo, probabilmente il più bello di tutti, è quello di Federico Chiesa: l'incubo è terminato, l'attaccante ha già messo nelle gambe i primi minuti a dieci mesi di distanza dall'ultima volta.

"Ai tifosi della Juventus, alla Juventus, grazie!" ha scritto poche ore dopo il suo ritorno avvenuto nel finale della sfida di Champions contro il Psg.

E se alla Continassa lo hanno curato nei minimi dettagli durante il lungo periodo di riabilitazione, i tifosi lo hanno aspettato per quasi un anno: l'attesa si è trasformata in un grido da gol, il boato che ha accolto il ritorno in campo di Chiesa è stato da brividi.

Anche contro l'Inter il classe 1997 potrebbe dar seguito ai primi minuti collezionati con i parigini magari subentrando nella ripresa, anche se Massimiliano Allegri può sorridere per altri tre rientri importanti.

"Salvo sorprese, per domenica ci saranno Bremer, Di Maria e Vlahovic" ha comunicato l'allenatore in vista del derby d'Italia.

Tre alternative di lusso, anche se adesso bisognerà capire quanti minuti avranno nelle gambe.

Ma siamo a venerdì, i tre big avranno due giorni a disposizione per fare le prove sul campo e analizzare nel dettaglio i rispettivi percorsi di recupero.

Le sensazioni, però, sono più che positive, con Bremer che dovrebbe rivedere una maglia da titolare che gli manca dal primo derby da ex contro il Toro.

Il brasiliano con altri due connazionali: la difesa della Juve anti-Inter dovrebbe essere tutta sudamericana con il classe 1997 insieme a Danilo e Alex Sandro.

In attacco, invece, il ballottaggio per affiancare Milik è tra i due big al rientro: Di Maria da una parte, Vlahovic dall'altra, Allegri si è preso ancora qualche ora per decidere il partner offensivo del polacco.

E vuole anche confrontarsi ancora meglio con lo staff medico e con gli stessi giocatori per evitare altre pericolose ricadute, dal momento che sia il Fideo che il serbo sono al rientro dopo fastidi muscolari.

Qui Inter: per Inzaghi c'è il rientro di Brozovic

L'Inter ritrova Marcelo Brozovic prima del big match contro la Juventus.

Il centrocampista croato oggi infatti si è allenato per tutta la seduta ad Appiano Gentile insieme ai compagni, ma non sarà comunque rischiato per la sfida di domenica a Torino.

Sarà un rientro soft, quindi, anche alla luce del fatto che l'idea di Simone Inzaghi di sostituirlo in regia con Calhanoglu ha dato i suoi frutti: ad oggi così Brozovic non è più insostituibile e per questo non ci sarà alcuna accelerata nel rientro, considerando pure che si sta avvicinando sempre più l'inizio dei Mondiali in cui la Croazia vorrà essere ancora protagonista.

Per il rush finale verso la pausa per la Coppa del Mondo in Qatar, così, Inzaghi non avrà a disposizione i solo Lukaku e D'Ambrosio, che l'Inter potrà ritrovare in campo solo a inizio 2023.

Il tecnico si affiderà per questo ai suoi titolarissimi dell'ultimo periodo, da Onana in porta fino alla coppia Lautaro-Dzeko in attacco, passando per il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.

L'unico ballottaggio sembra essere quello in difesa tra De Vrij e Acerbi per completare la retroguardia con Skriniar e Bastoni, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco.

L'obiettivo dei nerazzurri è quello di sbloccarsi negli scontri diretti, vero tallone d'Achille in campionato.

Quest'anno infatti sono arrivate tre sconfitte in altrettanti big match contro Milan, Lazio e Roma: serve cambiare marcia, anche perché l'Inter è attesa ora dalle gare contro Juventus e Atalanta nell'ultima settimana pre-Mondiali, mentre nel 2023 ripartirà subito il 4 gennaio con la sfida con il Napoli.

E in più c'è anche da blindare una difesa che in trasferta ha sempre sofferto quest'anno, con il peggior rendimento tra tutte le squadre in Serie A visti i ben 14 gol incassati in sole sei partite.