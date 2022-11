Cappella della Trinità: i lavori sono quasi finiti

É ufficiale: per fine 2022 il restauro e recupero della Cappella della Trinità di Rivalba sarà ultimato.

Correva il 2018, e il Comune riusciva a mettere le mani su un contributo, proveniente direttamente da Roma, che ammontava a ben 485mila euro. La somma, al tempo, era stata stanziata per la conservazione della Cappella della Trinità rivalbese, il suo restauro e la sua rifunzionalizzazione attraverso un rifacimento dell’involucro, dell’apparato pittorico decorativo e un riallestimento dell’aula interna.

“L’apparato decorativo della Cappella risale a fine 1700 e ricopre tutte le superfici interne: attualmente presenta un diffuso degrado, in alcuni casi anche di grave entità - si leggeva qualche tempo fa dal sito del Comune - è caduto dell’intonaco e si sono perse alcune decorazioni. Sono anche presenti crepe e fenomeni di erosione dei supporti”.

L’importanza di questa chiesa per la comunità rivalbese ha richiesto subito un intervento e, infatti, il restauro interno, con un impegno di spesa di 74mila euro, è già stato ultimato.

“La parte interna, muraria e quella degli affreschi è già stata terminata - commenta il sindaco Davide Rosso - ora stiamo procedendo con il rifacimento della pavimentazione esterna”.

Con altri 50mila euro in uscita, dunque, ora è il momento dei lavori sul selciato esterno.

Durante lo svolgimento dei primi cantieri inoltre, si apprende, il Comune avrebbe risparmiato sull’intero finanziamento ben 128mila euro. Questa somma, secondo regolamento e previa apposita richiesta, può essere riutilizzata per il restauro della pavimentazione, opera attualmente in corso, e dei supporti in legno.

“Finiti i lavori esterni - commenta Rosso - chiuderemo con il restauro del portone in legno; lavori che dovremmo cominciare entro l’anno”.