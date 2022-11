Juric parla dopo la sconfitta: "o diamo il 100% o perdiamo"

Una sconfitta dopo due vittorie, il Torino è caduto di nuovo e deve rialzarsi.

"Dipende tutto dalla qualità dei giocatori - la spiegazione di Ivan Juric ai tanti alti e bassi avuti dalla sua squadra - e a volte ho la sensazione che andiamo oltre ai nostri limiti, mentre in altre occasioni non riusciamo ad esprimerci: se abbassi il rendimento anche solo del 10%, escono fuori tutte le difficoltà".

Guai, però, a parlare di motivazioni: "Non è assolutamente così, da quando sono qui non ho mai giocatori svogliati - precisa il tecnico croato - e anzi, ho sempre un gruppo di ragazzi con tanta voglia di lavorare e c'è una grande sintonia".

Venendo alla Sampdoria, "una squadra in difficoltà ma che contro la Fiorentina ha fatto un'ottima gara" l'avviso di Juric ai suoi in vista della sfida di domani contro i blucerchiati, potrebbe esserci un po' di turnover: "Devono essere tutti al 100% perché altrimenti perdiamo, valuterò durante l'allenamento le condizioni di recupero e poi deciderò" spiega l'allenatore.

Scalpitano Zima e Rodriguez in difesa, Linetty può rilevare Ricci, Radonjic insidia Vlasic sulla linea di trequarti. In attacco, invece, tutto ruota intorno a Pellegri: "Abbiamo escluso lesioni gravi, se sta bene giocherà lui" l'annuncio di Juric sul ruolo di prima punta.

I provini al Filadelfia hanno dato risposte confortanti, c'è ancora domattina per la decisione definitiva ma si respira ottimismo sulla titolarità del classe 2001 che a Bologna si è fatto male dopo appena tre secondi di partita. E anche in panchina ci sarà un rientro importante: "Sanabria ha ripreso da qualche giorno dopo un lungo stop, a partita in corso potrà essere utile" le parole di Juric sul recupero del paraguayano, assente dal derby contro la Juventus dello scorso 15 ottobre.