Le star del judo e del karate arrivano in città per i campionati italiani assoluti

Udite udite, i campionati italiani assoluti di judo e karate fanno tappa a Settimo Torinese. L’esclusiva location della prestigiosa kermesse sarà il Pala200 di via Santa Cristina 3, nuovo di pacca e con i suoi ampi spazi e vetrate.

Il via sarà venerdì 18 novembre, con le competizioni di karate, si proseguirà poi sabato 19 e le gare si concluderanno domenica 20. Per gli assoluti di judo, invece, l’attesa è un po’ più lunga: l’appuntamento è infatti previsto per il week-end del 10-11 dicembre.

Il Pala200 di via Santa Cristina a Settimo

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a Settimo i campionati assoluti: gli atleti arrivano qui tramite le qualificazioni regionali ed è un trampolino di lancio per chiunque voglia iniziare una carriera a livello nazionale - afferma fiero Fabrizio Marchetti, presidente della Fijlkam Piemonte (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali), in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento mercoledì 9 novembre - in queste discipline il Piemonte è la regione più forte d’Italia, bisogna dirlo. L’eccellenza della società settimese Akiyama è nota a tutti, basti pensare che Fabio Basile, oro di judo a Rio 2016, è cresciuto qui”. Sulla presenza di Basile è intervenuto anche Roberto Borgis, presidente del settore judo Piemonte: “Fabio sarà al palazzetto per vendere il suo libro e firmare autografi. Siamo fieri del traguardo che abbiamo raggiunto, sarà un’ottima occasione per promuovere sia la città che il nostro sport”.

Di Fabio Basile, però, ce n’è un solo, non possono mica essere tutti campioni olimpici. Arti marziali e sport di combattimento, tuttavia, negli ultimi anni hanno subìto un boom, sia di iscritti che nel discorso comune, e la medaglia d’oro nel karate di Luigi Busà a Tokyo 2020 è solo la ciliegina sulla torta di un processo di crescita enorme.

“Manifestazioni di questo tipo solitamente vengono fatte a Ostia, dove abbiamo il centro olimpico. La location, però, si merita in pieno di ospitare un evento del genere” afferma la vice-presidente del Settore Karate Piemonte e Val d’Aosta Patrizia Giordanengo, con Andrea Regis (consigliere federale settore Judo) che rincara: “quando sono venuto qui per la prima volta con Giovani Malagò ci siamo subito detti che gli assoluti erano da portare a Settimo tassativamente: la città se lo merita, non dimentichiamoci che il Pala200 si chiama così in onore di Basile, che ci ha consegnato la medaglia numero 200 alle Olimpiadi”.

I presenti alla conferenza di mercoledì 9: Patrizia Giordanengo, Fabrizio Marchetti, Daniele Volpatto, Carlo Fornaca e Roberto Borgis e Andrea Regis

Da venerdì 18, dunque, i migliori atleti italiani sono attesi in città, e i numeri sono da capogiro: almeno 850 ragazzi gareggeranno per contendersi le varie medaglie; a questo numero ovviamente sono da aggiungere genitori, staff, tifosi e curiosi. Unico neo, la sistemazione. Dove staranno tutte queste persone? Le strutture del territorio si sono già attivate e, come ricorda l'assessore allo sport di Settimo Daniele Volpatto: “un evento del genere, dopo i due anni di pandemia, è una boccata d’aria fresca per commercianti e alberghi. Settimo quest’opportunità se l’è anche costruita: gli investimenti sul palazzetto non sono stati pochi, ma lo sport si può fare quando ci sono le strutture adatte. Gli assoluti saranno anche il culmine di un progetto sociale: moltissimi ragazzi, praticando questo sport, hanno formato le loro persone nel segno della disciplina e del rispetto, di questo non possiamo che essere contenti”.

Gli interni del Pala200

A circa una settimana dal via è quasi tutto pronto e, a Carlo Fornaca (amministratore di C.S. Sport, società che gestisce il palazzetto) e compagni non resta che limare gli ultimi dettagli. “Mi ricordo che mi è arrivato un messaggio alle 10 e mezza di sera: portiamo a Settimo gli assoluti - ironizza Fornaca - questo fa capire la forma mentis dietro certi eventi. Tutti i sacrifici fatti servono per far sì che un insieme di ragazzi, sempre di più, cresca con i giusti valori e rimanendo lontano da “brutte strade”, questa è la magia dello sport”.