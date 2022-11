Altre "cartelle" Tari per Terranova. Riguardano la sua abitazione. C'è chi gli chiede di dimettersi

Non ha un dubbio che sia uno. Fausta Francisca sindaco di Borgofranco d’Ivrea, uno dei 57 comuni soci di SCS. A leggere le notizie sugli omessi pagamenti della Tari (dal 2016 in avanti sigh...!) da parte del presidente di SCS Calogero Terranova, non sapeva se mettersi a piangere o tentare una risata... Ancor peggio che Terranova figura in due elenchi di “cattivi pagatori”, nel primo come presidente della Btc Consultin srl di via Cesare Pavese e nel secondo per la casa di civile abitazione...Fausto Francisca, sindaco di Borgofranco d'Ivrea, chiede le dimissioni di Calogero Terranova, presidente di Scs la società che si occupa di raccogliere rifiuti in 57 comuni dell'eporediese “Deve dimmettersi! - stigmatizza - Io dico che uno così deve dare immediatamente le dimissioni. Per un consigliere comunale i contenziosi sono incompatibili con la carica. Se non paghi una tassa sei dichiarato decaduto. Avrà tutte le sue...